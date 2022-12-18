شكرا لقرائتكم خبر عن "الدين يسر".. حملة دعوية توعوية لوزارة الأوقاف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وزارة الأوقاف لإطلاق أكبر حملة دعوية توعوية تحت عنوان "الدين يسر"، والتى تهدف إلى بيان سماحة الإسلام ويسر تعاليمه، وكشف زيف كل دعاوى التشدد والتطرف والتقعر شكلا أو مضمونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الحملة تتضمن خطبا وندوات وإصدارات وقوافل دعوية وبرامج للأطفال وقوافل للواعظات طوال يناير المقبل .