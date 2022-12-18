وزارة التموين تشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية، لافتا إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديرى المديريات ‏على مستوى الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارةالعامة لمباحث التموينو المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك وا احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية و المحاسب احمدمهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية و اللواء شريفباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و حنان الكيكى رئيسالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ووجه الدكتور على المصيلحى - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحمايةالمستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فيالاماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغيرالملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحرياتاللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاءمهلة الاسبوعين.

كما طالب مديرى ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً فى اطار التوعية لهم.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير أن ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكمياتالمناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اى أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.