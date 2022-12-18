وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة.

شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012