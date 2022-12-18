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85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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