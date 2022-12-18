شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: الانتهاء من تحديد الأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة سلمى حسين رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه جار العمل على الانتهاء من تحديد القواعد والأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء في مصر بحلول 2025 لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المستخدمة لمرفق الكهرباء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأطر قريبا.

وأضافت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كل من يعمل فى مجال الكهرباء فى مصر سواء منتج أو موزع أو مستهلك يخضع لقوانين و الجهاز ، لافتة إلى أن هناك 220 شركة خاصة تعمل في مجال الكهرباء بمصر ، لافتا إلى أن المستهلك نفسه بدأ يدخل فى المنظومة كمنتج من خلال محطات الخلايا الشمسية الصغيرة.

وأشارت إلى أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك هو تطبيق القانون و مراقبة تطبيقه على جميع أطراف مرفق الكهرباء ، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر يحتاج لبذل مزيد من الجهد لإقناع المستهلك بأنه قادر على تقديم نفس الخدمة التى تقدمها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

وأوضحت سلمى حسين أن شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بدأت في العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن استعدادا للسوق التنافسي الذى ستشهده مصر بحلول 2025 مع تحرير سوق الكهرباء و رفع قيمة الدعم بالكامل.