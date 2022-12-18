شكرا لقرائتكم خبر عن المهارات النحوية فى اللغة العربية.. دورة تدريبية بآداب حلوان فى إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان "المهارات النحوية في اللغة العربية" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، ويحاضر فيها الدكتور شهاب النمر.

ومن المقرر بدء الدورة التدريبية خلال اجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد، ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أكد على ضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة لتوفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.