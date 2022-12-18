شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر المقبل، حيث يترأس المطران سامى فوزى قداس الاحتفال بكاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك.

وتوفر الكنيسة شاشات عرض لتقديم الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين.

ويحضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، حيث تظهر الكاتدرائية فى أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، وتزينه بأشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية.