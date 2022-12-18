شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توجيه الطلاب المصابين بفيروس "سى" إلى لجان الكبد والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هبة سعيد المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين والمصابين بفيروس سى إلى لجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء مدربين على بروتوكول العلاج.

وأشارت إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فحص مليون و200 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى أمس الأربعاء 14 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس "سى".