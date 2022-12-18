شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 1106 مشروعات بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بتكلفة 21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما بين تطوير مدارس ومستشفيات ومشروعات خدمية وبين تحسين جودة مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، تمضي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" قدما، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقري ونجوع محافظة أسوان.

ومن القري المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصرى، قرية الدكة مركز نصر النوبة محافظة أسوان والتي تشهد حزمة مشروعات خدمية وتضم قرية الدكة 6 توابع بإجمالى 15 ألف نسمة .

وفى مقدمة مشروعات حياة كريمة بقرية الدكة مركز نصر النوبة، مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بقروى الدكة وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ 70% للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين.

ومن المشروعات الحيوية الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة، مشروع تركيب خط وشبكات الطرد بمحطة الصرف الصحى بدابود بنسبة 90 % لكل منهما .

وكذلك تشهد قرية الدكة مشروع إنشاء مكتب بريد قرية الأمبركاب بنسبة 100%، ومن المشروعات الخدمية بقرية الدكة مشروع إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بالدكة ومجمع الخدمات الحكومية ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى .

ومن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الدكة بمركز نصر النوبة مشروع تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب دابود، كما تم سحب عملية إنشاء مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب كشتمنه غرب من الشركة المنفذة وذلك بعد رصد تباطئ فى نسب التنفيذ، وتم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن قري أسوان تشهد عمل يومي متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن، وتمتد مشروعات حياة كريمة لتشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات بتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه.

بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.



جانب من المشروعات



حياة كريمة



خطوات واسعة لمشروعات حياة كريمة بقري أسوان



سلسلة الإنجازات تتوالي



مشروعات المبادرة الرئاسية



مشروعات دخلت الخدمة