شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل تدريب طلاب الصف الأول الثانوى استعدادا للامتحانات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس الثانوية عقد امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لتدريب الطلاب على الامتحانات الإلكترونية استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، حيث طالبت المدارس الطلاب بوضع التابلت على الشاحن وتوصيله بالواى فاى وتشغيل شريحة التابلت والحضور غدا الأحد لأداء الامتحان التجريبى، مشددة على أن الحضور مهم لتمكين الطلاب من التدريب بشكل عملى على التابلت.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الامتحان الإلكترونى هدفه تدريب الطلاب فقط ولا يوجد عليه درجات، مشيرة إلى أن حضور الطلاب للامتحانات التجريبية إلزامية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.