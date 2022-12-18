شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى محافظة قنا.. طريقة التقديم والفرص المتاحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل فى عدة تخصصات بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة قنا، بمزايا تشمل توفير إقامة ومواصلات فى بعض المهن.
وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة وشروط التقديم.
1-فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة بنجح حمادى
الوظائف المطلوبة: 30 عامل نظافة
الشروط: لا يشترط
السن: 18 - 45 سنة
الراتب: 3500 جنيه
المزايا: توفير إقامة - مواصلات
2-فرص عمل في أحد مصانع الصناعات المعدنية بالكلاحين
الوظائف المطلوبة: 30 عامل إنتاج
الشروط: لا يشترط مؤهل
السن: 20 - 35 سنة
الراتب: 2400 جنيه
طريقة التقديم: من خلال مكتب التشغيل فقط
3-فرص عمل بأحد المصانع بالمدينة الصناعية
الوظائف المطلوبة: 10 عامل تشغيل ماكينة
الشروط: مؤهل متوسط
السن: 20 - 30 سنة
الراتب: حسب المقابلة