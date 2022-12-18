شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 750 ألف شهادة مؤمنة لخريجى الجامعات وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى ومقدم إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول ملف التحول الرقمى وحهوظة الوزارة فى تنفيذه، أنه تم إصدار ما يزيد عن 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجى الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مُستندات الوزارة، ومليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني.

وأوضح التقرير، أن هناك حوالى مليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online كما تم إنشاء 10 "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.