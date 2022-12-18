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اعرف استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام

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القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية فى المكان الذى يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيونالمصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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