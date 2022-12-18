شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 18/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 2:34 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:16 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:57
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 2:32 م
وقت صلاة المغرب 4:52 م
وقت صلاة العشاء 6:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:22