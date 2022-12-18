أكاديمية الشروق تكرم الخليج 365 فى ختام مهرجان إبداعات الإعلام بالجامعات العربية

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القاهرة - سامية سيد - كرمت أكاديمية الشروق مؤسسة ”الخليج 365”، فى ختام مهرجان الشروق السابع، لإبداعات طلاب الإعلام، دورة الفنانة سميرة أحمد، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، فى حضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى الإدارة ورئيس التحرير، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعدد وعدد من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الجامعات والشخصيات العامة.

وقد تسلم درع التكريم الزميل الدكتور محمد ثروت نيابة عن الخليج 365 والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فى حضور اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ودكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، ودكتورة سهير صالح عميد المعهد الدولى العالى للإعلام، ودكتورة رباب عبد الرحمن وكيل المعهد، وعمداء كليات ومعاهد الإعلام ومنهم دكتورة ماجى الحلوانى ودكتورة هبة السمرى ودكتورة هبة شاهين ودكتورة حنان يوسف ودكتور خالد عبد الجواد ودكتور محمد النشار ودكتورة غادة اليمانى ودكتورة إيناس حامد.

وقد شاركت 44 جامعة منها 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية، وتكونت لجان التحكيم من كل من: المخرج الكبير أحمد صقر والمخرج القدير شكرى أبو عميرة والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة والإعلامية الكبيرة سوزان حسن والإعلامية منى الحسينى والكاتب محمد الغيطى وعدد من المبدعين فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

كما تم عرض فيلم وثائقى بعنوان "امرأة من زمن الحب" من إبداع طلاب المعهد العالى للإعلام بالشروق وتكريم الجامعات الفائزة بجوائز الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة.



جانب من حفل ختام مهرجان الشروق



حفل ختام مهرجان الشروق



ختام مهرجان الشروق السابع لإبداعات طلاب الإعلام



ختام مهرجان الشروق السابع



شكرى ابو عميرة وأحمد صقر فى ختام مهرجان الشروق



أكاديمية الشروق تكرم الخليج 365



اكاديمية الشروق تكرم سوزان حسن



دكتور ماجى الحلوانى والإعلام خالد سعد والدكتور محمد النشار والدكتورة هبة شاهين