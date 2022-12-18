شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعي يتسبب في وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن تغيرالمناخ يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتسبب في زيادة فرص انتشار البعوض، وبالتالي إصابة نحو 4.7 مليون شخص بالأمراض التي ينقلها مثل الملاريا، وحمى الضنك بحلول عام 2070.

وأوضحت الوزارة، أن النفايات البلاستيكية المنتشرة في أعماق المحيط وأعلى قمم الجبال تؤثر على سلاسل الغذاء، موضحة أن تغير المناخ يزيد من وتيرة خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف، والذى سيكون له تأثير كبير على الزراعة العالمية، وإنتاج الغذاء، وبالتالى يؤدى إلى سوء التغذية.