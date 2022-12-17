جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة ومستلزمات طبية

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من المستلزمات الطبية والجراحية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة الخطوط الألمانية اشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات وعبوات دوائية .

وبالعرض على عاصم بدوى نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد مهران لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠ شرائط باجمالى ١٠٠ قرص مخدر بتركيز ١٠٠ مليجرام وكمية من المستلزمات الطبية والجراحية بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقام بالجرد والتحريز مصطفى مختار وأحمد مسعود بحضور مصطفى جنيدى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم ٣٨ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى.