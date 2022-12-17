الصحة توجه مرضى الغسيل الكلوى بضرورة الحصول على لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن زيادة عدد الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الآن لأكثر من 80% من المواطنين، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على الجرعات التنشيطية حتى الجرعة الرابعة .

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها إن لقاحى الأنفلونزا والكورونا متوفران فى مراكز اللقاحات والتطعيمات، مضيفة أن البرتوكول العلاجى للمرضي متاح فى أكثر من 80 مستشفى بالمجان دون أى أعباء، وتابعت: يتم صرف الأدوية للمرضى بالمجان وفقا لوصفة طبية من الطبيب المعالج .

وحول الفيروس المخلوى قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائى مستقر للغاية فيما يتعلق بإصابات الكورونا، وكذلك إصابات الفيروس المخلوى والأنفلونزا، وأن عدد الحالات المسجلة مصابة بالفيروس المخلوى لم يتعد 2000 حالة حتى الآن، مضيفة أن جميع المصابين ليس بينهم وفيات ومعظم الاصابات فى الاطفال الأقل من عامين .