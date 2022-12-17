شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تنسيق مصرى أردنى حول القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تنسيق مصرى أردنى حول القضايا الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبدالله الثانى.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع محركات «الهيئة العربية للتصنيع».. القاهرة - واشنطن.. شراكة يحكمها الاحترام والمصلحة المشتركة.. الرئيس السيسى يضع قواعد للدبلوماسية المصرية تقوم على الندية.. والبيت الأبيض يؤمن بقوة الدولة المصرية

تنسيق مصرى أردنى حول القضايا الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبدالله الثانى.. ويؤكد أهمية استمرار جهود توسيع نطاق التعاون الثنائى بين القاهرة وعمان وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقي

رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع محركات «الهيئة العربية للتصنيع».. ويؤكد:

الأزمة العالمية تعلمنا ضرورة الاعتماد شبه الكامل على صناعتنا ومعداتنا المحلية.. مدبولى: المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلى ويحتوى على أحدث الماكينات.. واحتياجاتنا من 2500 إلى 3000 طلمبة سنوي

الحكومة تجيب على 50 سؤالا حول اتفاق مصر مع «الصندوق».. يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من «البرنامج الوطنى للإصلاح» صندوق النقد يوافق على منح مصر 3 مليارات دولار.. الصندوق يتوقع إتاحة تمويل إضافى بقيمة 14 مليار دولار.. ويؤكد: البرنامج الجديد مع مصر يتضمن حزمة شاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى

القاهرة - واشنطن.. شراكة يحكمها الاحترام والمصلحة المشتركة.. الرئيس السيسى يضع قواعد للدبلوماسية المصرية تقوم على الندية.. والبيت الأبيض يؤمن بقوة الدولة المصرية

نهائى الأحلام الأرجنتين وفرنسا على لقب كأس العالم 2022 الليلة.. فى قمة نارية تاريخ ميسى يصطدم بطموحات مبابى فى صراع النجمة الثالثة