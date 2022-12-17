وزيرة البيئة تشارك فى جلسة حشد الموارد.. وتدعو إلى إعلان صندوق عالمى للتنوع البيولوجى لرفع الطموح لما بعد 2020

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القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركتها فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP15 بكندا : وزيرة البيئة : نطالب ربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى

د. ياسمين فؤاد : رفح الطموح للتنوع البيولوجى يتطلب انشاء صندوق عالمى جديد للتنوع البيولوجى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة حشد الموارد برئاسة وزيره البيئة الرواندية ورئيس وفد ألمانيا الاتحادية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى COP 15 بكندا.

أكدت وزيرة البيئة أن رفع الطموح فى إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠ فى كل النقاط المتعلقة به، يستدعى وجود صندوق عالمى يتيح إمكانية الوصول للتمويل وتقاسم المنافع، بحيث يكون طموحا ويلبى الاحتياجات، ويخدم الطموح الذى نسعى إليه فى إطار عمل التنوع البيولوجي، مطالبة بربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يقدم صندوق التنوع البيولوجى تمويل مستقل ومتساوى ويكون ذا بناء حاكم، بحيث يتيح الفرصة للدول المتقدمة والنامية أن تكون جزءا من القرار، ورغم أن إيجاد صندوق له كيان قادر على تقديم الدعم اللازم هى عملية طويلة المدى إلا انها أصبحت ضرورة ملحة.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون صندوق التنوع البيولوجى مستقلا، وأن يقدم تقاريره لمؤتمرات التنوع البيولوجي، وأن يتضمن الإطار الحاكم له مشاركة كبيرة من الدول النامية؛ والتى تعتبر الأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجى وتدهوره. موضحة أن مع نشأته كصندوق انتقالى حتى ٢٠٢٥، ستستمر بالتوازى المفاوضات للوصول لصندوق متكامل يفى بالتعهدات، ويعمل على تقليل فجوة تمويل التنوع البيولوجي.