شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
1-الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.
2-الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر أمتار.
3-الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.
4-كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.
5-كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).