تعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطن من الإصابة بأى امراض، و فيما المسافات الامنة التى حددها الجهاز:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012