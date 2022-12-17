شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 /2023، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 5 يناير إلي 25 يناير 2023 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس 12 يناير حتى الثلاثاء 17 يناير، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس 5 يناير حتى الأربعاء 11 يناير، وامتحانات الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 5 يناير حتى الخميس 12 يناير، وامتحانات الثاني الاعدادي العام و الرياضي وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير .

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الأربعاء 18 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، والإعدادية المهنية من الأربعاء 18 يناير حتى الاربعاء 25 يناير وامتحانات النقل للتعليم الفني من الإثنين 9 يناير حتى الأربعاء 25 يناير .

وامتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من السبت 14 يناير إلي الأربعاء 25 يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت 7 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 26 يناير عيد الشرطة .