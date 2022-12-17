شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توفر فرص عمل ومشروعات لـ2200 أسرة بالأقصر بتكلفة 33 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أولى فعالياته الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعماله الممولة بقرض من البنك الدولى بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهى الصغر فى ثمانى محافظات "الفيوم- بنى سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر- الشرقية - القليوبية"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى والتيتشمل أكثر من 2200 مستفيد بمحافظة الأقصر فى إطار تطبيق رؤية مصر 2030 بشأن تمكين مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط"تكافل وكرامة" وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادى والشمول المالي. وشهدت محافظة الأقصر الاحتفال بإطلاق المرحلة الأولى بمشروع يستهدف الوصول لـ 1273 أسرة من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" وبالتركيز على الفئة العمرية من سن 19 سنة وحتى 55 سنة، وذلك بتدريبهم فنيا ومهاريا على مهارات ومجالات العمل تمهيدالتمويل أصول المشروعات الخاصة بهم. وصرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأن إطلاق هذه المرحلة يأتيفي إطار تكثيف الجهود والتوسع لتمكين الفئات المستفيدة من منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعي، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية،بتوسيع مظلة خدمات التمكين الاقتصادي جنباً الى جنب مع التوسع المستمر فى الخدمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آلياتالشمول المالى المتاحة.

وأضاف الشبراوي أنه تم تسليم أول مائة أسرة مشروعاتها الانتاجية التي قامت باختيارها والتدريب عليها التي ستسمح لها بتوليد دخلوحياة كريمة، حيث تم تسليم كل أسرة قطيع صغير من الخراف به عدد أربعة رؤوس تم تدريبهم علي سبل تربيتها وطرق تصنيع الأعلافالبديلة، وكذلك فهم الخدمات البيطرية والتي اتفق على تقديمها بشكل دوري للأسر، بالإضافة إلى ضمان عمليات التسويق وبيع الخراف بعدالتربية، كما تم بدء تشبيك هؤلاء الأسر مع شباب المتطوعين من شبكة "داعم" للتمكين الاقتصادي وهم من شباب قرى مراكز محافظةالأقصر الذين حضروا عملية التسليم وتم البدء في عمليات تقديم الدعم للأسر المشاركة بهدف رفع فرصة نجاح هذه المشروعات وتنميتها.

وأوضح الشبراوى أن البرنامج نظم عددًا من جلسات التحفيز على العمل على مستوى محافظة الأقصر شملت حوالي أربعة آلاف أسرة وتمتقدم الأسر للتسجيل طواعية وبناء عليها عقدت المؤسسة عددا من اللقاءات الجماهيرية التوعوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعيبمحافظة الأقصر، وذلك بمركز الطود وأرمنت وأسنا، تستهدف التوعية المجتمعية للوصول للفئات المستهدفة، وحضر اللقاءات الأولىالتمهيدية أكثر من ٦٠٠ أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة وأفرادهم الباحثين عن العمل وأغلبهم من السيدات المعيلات، والشباب في المراحلالعمرية المختلفة، والذي قام بملء طلبات التقدم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات القاعدية في شتي المناطق والمجتمعات بمحافظةالأقصر.

وقد تم تنظيم حفل تسليم المشروعات تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والذي أثني على برنامج فرصة وخدمات وزارةالتضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادي، وقد حضر كل من محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر .