شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح مهمة حول أدوية الذبحة الصدرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء عددا من النصائح الهامة حول استخدام الأقراص التى توضع تحت اللسان لعلاج نوبات الذبحة الصدرية الحادة "آلام الصدر المفاجئة".

وبحسب منشور لهيئة الدواء تضمنت النصائح:

1- لا تمضغ أو تسحق الأقراص المعدة للاستخدام تحت اللسان.. استبدل الجرعة إذا ابتلعتها عن طريق الخطأ.

2- ضع قرصًا واحدًا تحت لسانك عند الشعور بأول أعراض نوبة الذبحة الصدرية (ألم في الصدر أو ضيق).

3-تناول الدواء من 5 إلى 10 دقائق قبل أي حدث من المحتمل أن يسبب ألمًا في الصدر.

4-لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ذوبان القرص تحت اللسان.

5- إذا استمر ألم الصدر لمدة 5 دقائق بعد تناول جرعة واحدة؛ يمكن تناول جرعة ثانية.

6- لا تأخذ أكثر من 3 أقراص خلال 15 دقيقة.

7- توجه إلى قسم الطوارئ إذا لم تشعر بتحسن، أو أحسست بسوء حالتك بعد تناول أول جرعة من الدواء .

وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.