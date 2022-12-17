شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تعلن انضمام 60 متدربا مصريا للتدريب في ألمانيا من أجل التوظيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة أنه تم انضمام مجموعة مكونة من 60 متدربا مصريا للتدريب في ألمانيا من أجل التوظيف، وذلك في مجالات الفندقة والضيافة والخبازة والبناء والتدفئة وتكييفات الهواء، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا THAMM" بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، وفي إطار تنفيذ برنامج التدريب والعمل في ألمانيا الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر،

وأوضحت وزارة الهجرة أن ذلك جاء بعد عملية اختيار مكثفة ومقابلات شخصية مع المرشحين قامت بها الوزارة جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، وهذه المجموعة تعد المجموعة النهائية من مجموعات المتدربين التي تم إدراجها في البرنامج.

وثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، التعاون القائم بين الوزارة وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، والذي يهدف إلى دعم شبابنا ومساعدتهم في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا، كما قدمت خالص الشكر لوكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى مجموعة المتدربين قائلة: "إن المعيشة في ألمانيا تختلف بالطبع عنها في مصر، لذلك لابد أن تتأهلوا لكيفية التعامل والاندماج في المجتمع الألماني، كما أنكم تمثلون مصر وكل ما ستقدمونه من حرفية والتزام يعكس صورة وطنكم في وسط المجتمع الذي ستقيمون فيه".

وفي نفس السياق أيضا، وقعت هذه المجموعة اتفاقيات التسجيل في 12 ديسمبر الجاري، بحضور السيدة شهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك إيذانا ببدء رحلة توجيه ما قبل المغادرة لإعدادهم للتدريب المهني والإدماج في ألمانيا في خطوتهم الأولى، وعليه، سينضمون لمجموعات مرشحي البرنامج الأخرى لتلقي دورة مكثفة في اللغة الألمانية يقدمها معهد جوته في مصر.

يشار إلى أن برنامج THAMM ممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.