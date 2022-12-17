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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد كنيسة "الحبل بلا دنس" بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد العذراءِ التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية، كما احتفل أيضًا بالمناولة الأولى لأبناء الرعية.

 

وبدأ الاحتفال مع كشافة الكنيسة "حارس النار"، التي تقدمت الشعب، لدخول الكنيسة ضمن الأجواء الاحتفالية، ثم قدم الأطفال المحتفى بهم تقدمات الذبيحة الإلهية.

 

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

 

وأعطى البطريرك كلمة العظة حول العذراء الممتلئة نعمة، التي تفيض بنعمتها علينا، وتتشفع لنا أمام عرش الله.

 

وفي نهاية الاحتفال، عبر الأب فرنسيس وحيد عن امتنانه للرب، لأجل عمله في الكنيسة، والخير اللا متناهي.

 

وتضمن الاحتفال أيضًا فقرات استعراضية، قدمها مركز "أعظم من ملاك" لذوي الهمم، التابع للكنيسة، وأطفال التربية الدينية بالرعية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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