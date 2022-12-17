رئيس الوزراء يتفقد مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع.

وشاهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.

وشهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.