أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع. 

 

وشاهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.

 

وشهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا