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تعرف على المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطن من الإصابة بأى امراض، و فيما المسافات الامنة التى حددها الجهاز:

 

1-الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.

 

2-الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر أمتار.

 

3-الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.

 

4-كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.

 

5-كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.

 

 

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                          

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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