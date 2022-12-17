شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أهم التعريفات الخاصة بقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس، التعريفات الخاصة بقواعد توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الغير سكنية وهى كالآتى:

أولاً: المنشأة غير السكنية:

يقصد بالمنشأة غير السكنية أى عقار (مبنى أو أرض) غير مرخص بإنشاء وحدات سكنية به، ويزاول به نشاط إنتاجى أو خدمى أو إدارى أو تجارى أو غيره من الأنشطة بترخيص من الجهة الإدارية المختصة سواء كان هذا العقار تابع لجهة حكومية أو غير حكومية.

ثانياً: التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية:

يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 400 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

ثالثاً: التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية:

يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالى قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة + 4% من إجمالى قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالى قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدورى على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدورى على التنفيذ + إجمالى تكلفة التركيب + % ضريبة قيمة مضافة على إجمالى قيمة تكلفة التركيب.