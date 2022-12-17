شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب القراء: وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، صباح اليوم السبت، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة فى مصر، برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، وأعلام دولة التلاوة المصرية القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ هانى الحسيني، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مفتتح جلسة التلاوة المباركة بشر فضيلة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء القراء بحديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيِمنْ عِنده".

وتابع حشاد: "سائلا الله (تبارك وتعالى) أن يرزقهم فضل المجلس المبارك، وأن يبارك فى من سن هذه السنة المباركة، وأن يمده الله بمدده وأن يحفظه بحفظه، وأن يرعاه برعايته لاهتمامه بنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها وخدمة القرآن الكريم وأهله.