شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. الشرطة ترسم البسمة على وجوه المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (المستشفيات - دور رعاية المسنين والأيتام) بمختلف المحافظات لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.