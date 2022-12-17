شكرا لقرائتكم خبر عن "تمويل العلوم بالتعليم العالى" تطلق 4 نداءات بحثية فى 2023 لدعم التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى لإطلاق عدة نداءات بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، منها مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة ودعم طلاب الدراسات العليا لتمويل أبحاث الماجستير والدكتوراة والتي تخدم الخطة الاستراتيجية للدولة.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الجامعات والهيئات البحثية للتعاون مع الصناعة، فضلًا عن المساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.
كما أثنى الوزير على اهتمام الهيئة بسرعة الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة في جامعة أسيوط والذي من المُقرر أن يقدم خدماته للباحثين في جامعات اقليم الصعيد والوجه القبلي، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.
وأكد د. عاشور على الاستمرار في دعم الباحثين المصريين لنشر إنتاجهم العلمي في أفضل المجلات العالمية المُتخصصة والتوسع في دعم النشر الحر.