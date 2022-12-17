شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تناشد بالإبلاغ عن أى محل يتلاعب فى الأسعار عبر مبادرة صوتك مسموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للإبلاغ عن المحال التى تغالى فى أسعار كافة السلع الغذائية وغيرها، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدى لتلك الممارسات، مشددة على تلقى الشكاوى عبر مبادرة الوزارة "صوتك مسموع".

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى الشكاوى من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن 15330، الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكترونى للوزارة [email protected]

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.