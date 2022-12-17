شكرا لقرائتكم خبر عن "أحوال مدنية وجوازات ومرور" أبرز خدمات الرد الآلى لوزارة الداخلية عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (bot chat) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277).

وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والإستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – المرور – تصاريح العمل- الحج – الأدلة الجنائية – الإلتحاق بأكاديمية الشرطة – الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – مجندى وزارة الداخلية – خدمات متنوعة أخرى) وتقليل حجم الإستفسارات والشكاوى التى ترد للجهات الشرطية التى تقدم الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، حيث تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين "العربية – الإنجليزية".

جاء ذلك استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.

يأتى ذلك إستمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.