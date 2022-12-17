جامعة عين شمس تستضيف مصطفى الفقى فى ندوة دور الشباب في الجمهورية الجديدة غدا

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية، المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى فى ندوة بعنوان "دور الشباب فى الجمهورية الجديدة"، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم غدا الأحد 18 من ديسمبر الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

تقام الندوة تحت رعاية د .محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويدير الحوار الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية و بتنسيق أ. أحمد خالد منسق الأسرة.

وتأتى الندوة التى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية، فى إطار الدور التوعوى التثقيفى الذى تستهدفه جامعة عين شمس وأسرة من أجل مصر المركزية لتقديم نموذج مثالى للشاب المصرى الواعى بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030