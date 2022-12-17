شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة للموافقة على إدارة وتشغيل محطات معالجة المخلفات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، بالنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات التابع لجهاز تنظيم وإدراة المخلفات، كيفية الحصول على الموافقات للمنشآت العاملة والمستندات المطلوبة للموافقة على إدارة و تشغيل محطات المعالجة للمخلفات الخطرة.

وحددت البيئة عبر موقعها الالكترونى الرسمى للوزارة أن المستندات المطلوبة للموافقة على إدارة وتشغيل محطات المعالجة للمخلفات الخطرة هى الموافقة البيئية، وترخيص تشغيل المنشآة، والسجل الصناعى، وسجل الحالة البيئية، وسجل المواد والمخلفات الخطرة، وتقرير القياسات البيئية، والتعاقدات الخاصة بالتخلص الآمن من الأنواع المختلفة من المخلفات.

وأشارت الوزارة أن رسوم اصدار موافقة على معالجة المخلفات الخطرة تقدر ب30 ألف جنيه.