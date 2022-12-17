شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق النقد الدولى، فى اجتماع المجلس التنفيذى موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.

ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.