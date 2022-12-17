شكرا لقرائتكم خبر عن موسم القمح.. الزراعة تضع نصائح الحصول على محصول جيد والتقاوى المستخدمة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول زراعة القمح متأخرًا.
1- لو تمت الزراعة والجو برد يعنى درجة حرارة التربة تحت 10° م، فمن الضروري أن تنقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.
2- لو الأرض فيها نسبة ملوحة - يتم نقع التقاوي فى محلول ملحي "مياه صرف زراعي مثلا" لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوم.
3- فى حالة الرغبة فى الإسراع بالإنبات للتقاوي تنقع التقاوي في محلول ريبكس 48% قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة.
4- لو كنت كاسر التقاوي و فيها مشاكل تفحم من العام الماضي تنقع التقاوى في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة.
5- 1.8% هو تركيز مادة نترات البوتاسيوم، وكذلك فوسفات أحادى البوتاسيوم أى 18 جم من كل مادة لكل لتر ماء.
6- محلول ريبكس، هو مركب تجاري اسمه ريبكس يعمل على تقليل نسبة الحموضة وزيادة تحول المواد النشوية إلى سكريات أحادية بالتالي إسراع عمليات الإنبات والتجذير.
7-تترك الحبوب لتجف تماماً حتى لا يحدث عدم انتظام اثناء الزراعة بالسطارة الآلية، كما يجب أن يتم الري مباشرة بعد الزراعة.