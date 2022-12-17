شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تعقد حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد أمس الجمعة الموافق السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية إذ يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءً، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويعُقد اليوم السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة بالإضافة لحفل ختام السنة للشباب الأسقفى بالكنيسة.

من القرر أن يبدأ قداس عيد الميلاد يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر فى تمام الثامنة مساءًا إذ يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة كبار الزوار والمهنئين فى تمام السابعة مساء.

كما يترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الإقليم صلوات قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية بمدينة الإسكندرية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر فى تمام السابعة مساءا وتختتم الكنيسة احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم 31 من شهر ديسمبر.