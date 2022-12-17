شكرا لقرائتكم خبر عن الجزر والسفارى البحرى الأكثر طلبا.. نشاط كبير في الرحلات والغوص بالبحر الأحمر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الحركة البحرية السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر، حالة من النشاط الكبير خلال الأيام الحالية وخاصة للرحلات البحرية البعيدة، والتي تستغرق عدة أيام وتمارس فيها رياضة الغوص ورحلات السنوركلنج والسفاري البحري المختلفة

يقول خبير غوص بالبحر الأحمر، أن هناك حالة من الإقبال علي النشاط البحري وخاصة مع درجات الحرارة المناسبة للأوربيين خاصة، حيث يتم الترتيب مسبقا لرحلات الغوص والأماكن المقررة والانطلاق في الساعات الاولي من الصباح .

وأضاف، بالنسبة لرحلات السفاري البحري والغوص البعيدة التي تصل إلى الأخوين وأبو الكيزان وكذلك الزبرجد وتستغرق هناك عدة أيام يقيم فيها السياح داخل لنشات السفاري الكبيرة .



اعماق البحر الأحمر



الغوص في البحر الأحمر



رحلات السنوركلنج



رحلات الغوص بمواقع الغردقة



سياح من كل العالم يمارسون رياضة الغوص



سياح يستعدون للغوص