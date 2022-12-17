شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 طن مخلفات وإشغالات الباعة الجائلين فى حملة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإشراف ومتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم.

وفي هذا الإطار، رفع قطاع النظافة مستوى النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط مدرسة حفر الباطن بشارع الفريق محمد علي فهمي من المجزر الألي هرم ورفع تراكمات وكنس وتجريد نفق اللبيني هرم، ورفع القطاع الليلي معدات ونش تشوين شقة بدون تصريح بالعقار الكائن ناصية شارع الأوتوسبير من شارع علي عفت بكفر طهرمس.

وقامت إدارة المرافق، بأعمال تطهير الصرف الصحي بشارع المريوطية فيصل وشارع الترابيع من شارع كعبيش وفصل المرافق عن 8 عقارات بشارع الأمل بمشروع محور عمرو بن العاص.

وشن قطاع منشأة البكاري حملة إشغالات على المحلات التجارية ورفع كافة الإاشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع فروشات الباعة الجائلين من شارع كعبيش فرع 4 حتي طريق المريوطية وإيداع المضبوطات بمخزن الإشغالات، كما تم متابعة أعمال التوسعة والتطوير بالمريوطية بقطاع المنشيه.

كما شن القطاع الجنوبي حملة بسوق البطران بشارع زغلول لليوم الخامس على التوالي لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع الكتل الخرسانية ورفع كافة مخلفات القمامة وأعمال نظافة يومية وتمشيط الشارع من فروشات الباعة الجائلين كما تم شن حمله على شارع الأربعين وشارع المجزر الالي هرم لإعادة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات المتجولة وضبط المخالفين.

وشن قطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات على القطاع ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع إشغالات الكافيهات والمحلات التجارية، كما تم إيقاف أعمال مخالفة وتكسير الحوائط وسحب والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوقف القطاع الشمالي افتتاح محل مخالف بدون ترخيص بشارع فيصل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينة الرحمن، وتم رفع 40 طن مخلفات، وكذلك متابعة أعمال التوسعة والتطوير بطريق المريوطية فيصل.