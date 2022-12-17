شكرا لقرائتكم خبر عن "قناع مومياء" قطعة أثرية نادرة تعود إلى العصر الرومانى بمتحف الغردقة..شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم متحف آثار الغردقة، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الرومانية بينها أحد القطع التي تعتبر قناع مومياء لسيدة، تعود إلي العصر الروماني وتحديدا القرن الأول الميلادي ما بين عامى 70 - 90 ميلادية .

اكتشف قناع المومياء بمصر الوسطى فى قرية بلنصورة - مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وصنع من الكتان والجص، وألوان( كارتوناج).

يقول مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة، أن قناع مومياء السيدة بمتحف الغردقة وضح الفنان القديم فيه مهارة فائقة ودرجة عالية من الرقي والجمال وتفوق بجدارة علي كل الفنانين الآخرين في حضارات أخرى متزامنة معه أو بعده.

وأضاف وكيل الشئون الأثرية، أن الفنان صورهذا القناع الذي يخص سيدة غير معروفة من مصر الوسطى في القرن الأول الميلادي بملامح تشبه ابنة الإمبراطور الروماني تيتوس جوليا تيتي والإمبراطورة جوليا فلافيا زوجته، حيث كان شائعاً في تلك الفترة تقليد أسلوب ومظهر الأباطرة وعائلاتهم.

وظهرت صاحبة القناع الجنائزي بتصفيفة شعر تشبه إلي حد كبير تسريحة شعر المعبودة إيزيس، حيث صور الفنان شعرها بتسريحة الخصلات الحلزونية علي شكل قوس ويخرج منها خصلات شعر طولية غزيرة مجدولة.

كما صور صاحبة القناع أيضًا بملامح شابة جميلة بقدر كبير من التناسق والنسب الجمالية الملحوظة والنظرة الهادئة المتأملة، وفكرة الاقنعة الجنائزية مستوحاة ومستلهمة من العقيدة المصرية القديمة والطقوس الجنائزية وطرق الدفن في مصر القديمة.