شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي يدعم تحقيق التنمية فى القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن القمة الأمريكية العربية لها أوجه متعددة فى كافة الاتجاهات سواء محليا أو أفريقيا، متابعا: "طبيعى المواطن المصري يستفيد من هذه القمة إذا فيه استثمارات أكثر وعلاقات اقتصادية أكثر.. والقمة تنعقد فى توقيت دقيق جدا ومهم ان يكون القارة الأفريقية صوتا فى المحافل الدولية".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز": "مصر مع القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية والرئيس عبد الفتاح السيسي يبني علاقات الدائرة الأفريقية بشكل كبير بالشكل التى يجعلها قادرة على التنمية.. والقارة الأفريقية لها حقوق فى التنمية.. ولديها نمو سكاني ومواد خام وامكانات وتحتاج إلى بنية أساسية وتطوير فى كافة القطاعات".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "أفريقيا قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي والأكثر استعدادا وبالتالي الجزء الأفريقي فيه شراكة وتعاون وفرص وأفريقيا طبيعى تتجه إلى الدول الكبري.. ورأينا سياق حول قمة المناخ فى شرم الشيخ.. والدول الأفريقية يقع عليها ضرر بسبب التغير المناخي وفى حاجة إلى التعويضات"، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي بعد أيام من القمة العربية الصينية وبالتالي هناك فرص للقارة ولها مطالب وفيه تفاصيل كثرة لدي الأفارقة.