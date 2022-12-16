شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الصحابة كانوا قدوة لغيرهم بفضل التربية المحمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صورا لمنافسة الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبهم له، وغيرها من صور التواضع والحلم مع المرأة والخدم.

وأكد المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإطلالة من الأخلاق الحميدة، والتشريعات المحكمة تؤكد سمات القدوة الصالحة، وماهية الأسوة الحسنة التي ينبغي سلوكها لمن أراد الصلاح والتقوى ومكارم الأخلاق، سواء في ذلك الفرد والمجتمع والأمة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تلقوا أحكام الشرع الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يفهمون مراده ويطمئنون إلى ما يفعلون بسبب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود القرائن والأمارات الدالَّة على تحديد المراد من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم.

وأشار المفتي إلى أن الصحابة تربوا تربية خاصة؛ تربية محمدية بفضل قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاهدوه وعاصروه وهو ينزل عليه القرآن والسياقات التي فيها النص، ثم انطلقوا في الآفاق حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته متسلحين بالضمير الحي فكانوا قدوة لغيرهم مهتدين بهديه صلى الله عليه وسلم.