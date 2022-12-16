حى بولاق ابوالعلا يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الوكالة

وأكدت المهندسة أمل فوزى، أنه لا مكان لمخالف وسيطبق القانون علي الجميع وحملات الإزالة مستمرة علي مدار اليوم كما تم التنبيه علي الموظفين بضرورة التواجد في الشارع علي مدار اليوم لتطبيق القانون.

محمد يوسف

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