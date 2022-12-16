شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. الجالية المصرية تحتشد بالأعلام والصور أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الرابع على التوالى واصلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية تنظيم وقفات تأييدية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يشارك الرئيس فى القمة الأمريكية الأفريقية.

ورفع أعضاء الجالية الذين وفدوا إلى واشنطن من نيويورك ونيوجيرسي وولايات مختلف، أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، واشعلوا حماس المارة فى شوارع العاصمة واشنطن بالأغانى الوطنية والهتافات المؤيدة للرئيس السيسى وللدولة المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية.

ورغم برودة الطقس، فقد حرص أعضاء الجالية إلى الحضور لإعلان مساندتهم للرئيس السيسى ودعمهم للدولة المصرية.