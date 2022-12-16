شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني الـ51 لمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق؛ بمناسبة العيد الوطني الـحادي والخمسين لمملكة البحرين، معربًا عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى في النهوض بالمملكة وشعبها الطيب، سائلًا المولى -عز وجل- لمملكة البحرين؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.