شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تنظم حفل ترانيم بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمس، كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، حفل ترانيم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكاتدرائية، وشعب الكنيسة المحتفل.

وتضمن اليوم صلاة القداس الإلهي، تلاها حفل الترانيم، الذي احتوى على ترانيم ميلادية، بالإضافة إلى كلمة تشجيعية من الأب بولس جرس.

وأثنى الأب بولس جرس على مجهودات فريق الكورال خلال الاحتفال. واختتم اليوم بترنيم الصلاة الربانية.