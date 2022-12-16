شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن عن مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن عقد مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة (الثانوية العامة) للصف الثالث الثانوى على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2022/ 2023، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

●طريقة تنفيذ المسابقة:-

أولا: على مستوى الإدارات التعليمية:-

- يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة وذلك خلال الفترة من 25/ 12/ 2022م حتى 29 / 12/ 2022م ،

ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية.

□ثانيا: على مستوى المديريات التعليمية:-

- يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية وذلك خلال الفترة من 2/ 1 / 2023م حتى 5/ 1 / 2023 م. ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع.

□ثالثا: يتم تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التالى :-

* القطاع الأول:

ويشمل مديريات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية) وموعد التصفية من ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م إلى ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م. بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م .

* القطاع الثانى:

ويشمل مديريات ( الإسكندرية - مرسي مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط) وموعد التنفيذ من ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣ إلى ١٩/ ٢/ ٢٠٢٣م. بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ٢ / ٢٠٢٣م .

*القطاع الثالث:

ويشمل مديريات (الدقهلية - الإسماعيلية - بور سعيد - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء). وموعد التنفيذ ١٩/ ٢/ ٢٠٢٣م إلى ٢١/ ٢/ ٢٠٢٣م. بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق ١٩/ ٢/ ٢٠٢٣م.

*القطاع الرابع:

ويشمل مديريات (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الفيوم - الوادى الجديد) وموعد التنفيذ من ٢١/ ٢/ ٢٠٢٣م إلى ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م. بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الثلاثاء الموافق

٢١/ ٢/ ٢٠٢٣م .

* القطاع الخامس:

ويشمل مديريات (قنا - الأقصر- أسوان - سوهاج - البحر الأحمر ). وموعد التنفيذ من ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م إلى ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣م.بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق

٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م .

●تتم التصفية النهائية على النحو التالى:

□اليوم الأول يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣م. استقبال الفرق المشاركة مساء.

□ تتم التصفية النهائية على مدة

يومين يشمل اليوم الأول الأربعاء الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م ،

((اللغة العربية - الرياضيات - الكيمياء - التاريخ - علم النفس والاجتماع - اتحادات طلابية)) .

□ ويشمل اليوم الثانى الموافق الأربعاء ٢/ ٣/ ٢٠٢٣م .

((اللغة الانجليزية - الفيزياء - الأحياء- الجيولوجيا وعلوم البيئة - الفلسفة والمنطق - الجغرافيا )) .

□ واليوم الثالث الموافق الخميس

٣/ ٣/ ٢٠٢٣م الحفل الختامى وتوزيع الجوائز .

□ الأسئلة تكون لما تم دراسته حتى ١/ ٢/ ٢٠٢٣م، طبقا لخطة توزيع

المناهج.

●قواعد عامة للمسابقة:

(١) يتكون الفريق المتسابق من ستة طلاب بواقع عدد (٢) طالبا لكل شعبة ( علمى علوم - علمى رياضة - أدبي )

(٢) مواد التسابق هى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى- الإنجليزية - الرياضيات [البحتة والتطبيقية] - الكيمياء - الفيزياء - الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع- الفلسفة والمنطق).

(٣) الإجابة عن سؤال خاص بالاتحادات الطلابية.

(٤) يراعى عند اختيار الطلاب/ الطالبات بعض المعايير الأساسية منها: التفوق العلمى في المواد الدراسية وارتفاع مستوى الذكاء والتميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

● بالنسبة للحوافز:

◇حوافز واضعى الأسئلة والمحكمين ولجنة الإعداد والتجهيز للمديرية:

١- تشكل لجنة من السادة الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لوضع الأسئلة والتحكيم على مستوى المدارس بالإدارات على أن يمنح كل عضو مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٢٥٠) جنيها. وذلك طبقا لعدد المدارس المشاركة وذلك من ميزانية الإدارة من أى بند.

٢-تشكل لجنة من السادة موجهى عموم المواد الدراسية المديريات التعليمية، وذلك لوضع الأسئلة والتحكيم بين فرق الإدارات التابعة للمديرية لاختيار الفريق الذى يمثل المديرية على أن يمنح كل عضو مكافأة مالية مدفوعة من (٢٠٠) جنيها إلى(٥٠٠) جنيها . وذلك طبقا لعدد الإدارات المشاركة والموارد المتاحة وذلك من ميزانية المديرية من أى بند.

٣- تشكل لجنة للإعداد والتجهيز للمسابقة بالمديريات من خمسة أعضاء برئاسة الرائد العام للمديرية على أن يصرف لكل عضو مكافأة مقطوعة على النحو التالى[(٤٥ج) درجة كبير - (٤٠ج) درجة أولى- (٣٥ج) درجة ثانية- (٣٠ج) درجة ثالثة وما دونها عن كل يوم وذلك لمدة عشرة أيام ] للمديريات التى لا تزيد عن (١٥) إدارة وخمسة عشر يوما للمديريات التى تزيد عن (١٥) إدارة من ميزانية المديرية من أى بند ترونه سيادتكم.

٤- يصرف للإشراف المرافق للطلاب مكافأة مقطوعة من أيام العمل الفعلية طبقا للمعدلات المذكورة بعاليه عن اليوم الواحد بالإضافة إلى بدل الانتقال المستحق قانونا للمشرف والطلاب المشاركين وذلك من ميزانية (الإدارة / المديرية) من أى بند ترونه سيادتكم.

●حوافز للطلاب على مستوى الجمهورية:

(١) بالنسبة للتصفية النهائية " يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول حافز بواقع (٥٠٠) خمسمائه جنيها لكل طالب مشارك، والفريق الثانى(٤٠٠) أربعمائه جنيها لكل طالب مشارك، والفريق الثالث (٣٠٠) ثلاثمائه جنيه لكل طالب مشارك في صورة شهادة استثمار أو دفتر توفير.

(٢) يمنح جميع الفرق المشاركة في التصفية النهائية دروع واوشحة وشهادات تقدير