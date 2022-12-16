وزير التعليم العالي يتابع مشروع خطة تطوير معهد إعداد القادة

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لبحث مشروع خطة التطوير بالشكل الذي يليق بكيان المعهد ومكانته العريقة، لاستقبال وفود الجامعات والمعاهد المختلفة وتنظيم كافة الفعاليات محليًا وعربيًا وإقليميًا، وذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والتأكيد على أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومى الأهم، وإيمانا من الدكتور أيمن عاشور بالدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة فى تنمية وعى الشباب، وبناء على توجيهاته فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تطوير معهد إعداد القادة بمساهمة الجامعات المصرية.

وحرص وزير التعليم العالي على متابعة آخر مستجدات مشروع خطة تطوير معهد إعداد القادة المقدمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدا أن المعهد ممثلا لوزارة التعليم العالي في تقديم برامج وخدمات معنية بإعداد وتطوير قادة الغد لمصر والعالم من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية ووضع وتنفيذ الشركات مع الجهات ذات الإختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال إكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة المؤثرة فى المجتمع، والتى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء شخصية الطالب الجامعي، والعمل على تنمية مهاراته، وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة، والعديد من المحاضرات التى تساهم فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف المجتمعية والهوية المصرية، من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة.

وخلال اللقاء قام مدير معهد إعداد القادة بتوضيح ما تم من أعمال تطوير فى المعهد خلال الفترة الماضية، وكذلك الجهات التي يتعاون معها معهد إعداد القادة.



