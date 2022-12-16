رئيس الطائفة الإنجيلية: كنيستنا مصرية وطنية تؤمن بحب وخدمة الوطن

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء للقساوسة والشيوخ والشمامسة من محافظة المنيا مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، تحت عنوان "كنيستي التي أحبها"، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات الكنسية، والدكتور القس ثروت وهيب، وكيل كلية اللاهوت للعلاقات الكنسية، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس فيليب عبيد الله، رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع المنيا المشيخي، وذلك بمقر التدريب "اطسا" للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة لمشاركة قساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة المنيا، كما قدم "زكي" الشكر لرئيس السنودس، ورئيس مجمع المنيا، ورئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية على تنظيم فعاليات اللقاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مصلحة، تؤمن بمبادئ الإصلاح، وسلطان الكتاب المقدس، وهذا ما يشكل إيمان كنيستنا المشيخية في مصر، والذي ينطلق منه دورها الروحي وكذلك أدوارها الوطنية والمجتمعية".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، وهي ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر".



جانب من الاحتفال



جانب من الحضور



لقاء الكنيسة



لقاء رئيس الطائفة